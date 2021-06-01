В Україні з 1 червня обмежили рух вантажівок

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З 1 червня в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення при температурі +28˚С

Про це пише RegioNews з посиланням на Укравтодор.

"До уваги водіїв вантажівок: відсьогодні рух державними дорогами у спеку заборонено", - йдеться у повідомленні.

Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Водночас дозволено їздити у спеку вантажівкам, які перевозять небезпечні вантажі, те, що швидко псується, живих тварин і птицю, а також вантажівкам, діяльність яких пов’язана із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 24 травня в Україні почав діяти закон, який скасовує розсилку "листів щастя" усім водіям-порушникам, які оплатили штраф до отримання постанови.