Українським водіям більше не надходитимуть "листи щастя": почав діяти новий закон

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В Україні почав діяти закон, який скасовує розсилку "листів щастя" усім водіям-порушникам, які оплатили штраф до отримання постанови

Напередодні документ був опублікований у виданні "Голос України", пише RegioNews.

Раніше норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. У деяких випадках це призводило до плутанини й до повторної оплати штрафу.

Даний закон скасував необхідність відправки порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за якою штраф уже сплачено.

Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не сплатили протягом 10 днів після його винесення.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон 21 травня.