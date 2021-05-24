13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 16:57 53

Українським водіям більше не надходитимуть "листи щастя": почав діяти новий закон

24 травня 2021, 16:57 53
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні почав діяти закон, який скасовує розсилку "листів щастя" усім водіям-порушникам, які оплатили штраф до отримання постанови

Напередодні документ був опублікований у виданні "Голос України", пише RegioNews.

Раніше норми Кодексу про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. У деяких випадках це призводило до плутанини й до повторної оплати штрафу.

Даний закон скасував необхідність відправки порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за якою штраф уже сплачено.

Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не сплатили протягом 10 днів після його винесення.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон 21 травня.

Україна закон водії авто законопроєкт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua