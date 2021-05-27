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27 мая 2021, 17:25 98

Оккупанты на Донбассе осуществляют провокации в местах разведения сил

27 мая 2021, 17:25 98
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Фото из открытых источников
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На участках разведения сил на Донбассе систематически фиксируются нарушения со стороны боевиков

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил, нарушения осуществляются в пределах или вблизи участков "Станица Луганская", "Золотое" и "Покровское".

"Всего с начала мая зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения, из них 188 - непосредственно на участках разведения, а именно: "Станица Луганская" - 59, "Золотое" - 91, "Петровское" - 38", - говорится в сообщении.

При этом патрули ОБСЕ зафиксировали дооборудование вражеских позиций в непосредственной близости от районов разведения.

"Указанные нарушения со стороны кремлевских приспешников, направленные на искусственное выращивание в районах участков разведения и демонстрируют их нежелание решать конфликт мирным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты на Донбассе убили защитника Украины.

Донбасс Украина война обстрелы провокация

 
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