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27 травня 2021, 13:36 740

В Україну завезли 500 доз незареєстрованої вакцини Johnson & Johnson

27 травня 2021, 13:36 740
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Фото: з відкритих джерел
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В Україну завезли 500 доз вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson (Janssen), яка ще не зареєстрована в країні. Вона буде використана для вакцинації працівників приватної компанії

Як передає RegioNews, про це з посиланням на дані МОЗ повідомляє "Укрінформ".

У міністерстві підкреслюють, що приватна компанія надала МОЗ всі необхідні документи, визначені порядком.

Вакцина виробництва Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини було завезено на територію нашої держави згідно із затвердженим Порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів", - повідомили в МОЗ.

Відзначається, що вакцинація співробітників компанії саме цією вакциною продиктована тим, що вони працюють на Алясці у сфері рибальства. Згідно з вимогами Штатів, в'їзд в країну дозволений тільки тим особам, які були вакциновані сертифікованою в США вакциною.

За даними МОЗ, станом на ранок 27 травня щеплення вакциною Janssen отримало 224 українців.

Раніше повідомлялося, що літак з 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну.

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