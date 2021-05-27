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27 травня 2021, 15:09 628

ЗНО-2021: 28 травня відбудеться тест з математики

27 травня 2021, 15:09 628
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Фото: з відкритих джерел
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У п’ятницю, 28 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОН.

Для проходження тесту з математики зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створено 19 697 аудиторій у 1 231 пункті тестування. ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 особа, для них створено 5 324 аудиторії у 417 пунктах ЗНО", - йдеться у повідомленні.

У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

На тестування варто взяти:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики/математики (завдання рівня стандарту) заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором.

Нагадаємо, від 6 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО. Для реєстрації потрібно підготувати пакет документів.

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