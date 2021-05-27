ВНО-2021: 28 мая состоится тест по математике

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В пятницу, 28 мая, состоится внешнее независимое оценивание по математике, допуск участников к пункту тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МОН.

Для прохождения теста по математике зарегистрировались 291 789 человек, для которых создано 19 697 аудиторий в 1 231 пункте тестирования. ВНО по математике (задания уровня стандарта) будут составлять 77 321 человек, для них создано 5 324 аудитории в 417 пунктах ВНО", - говорится в сообщении.

В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10: 50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Вход в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

На тестирование стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике/математике (задания уровня стандарта) запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.

Напомним, с 6 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО. Для регистрации нужно подготовить пакет документов.