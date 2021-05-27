COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло
В Україні за 26 травня COVID-19 діагностували у 3509 осіб, 1402 пацієнти госпіталізували, зафіксовано 183 летальних випадки, 16 867 пацієнтів одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 26 травня - 193 дитини та 82 медпрацівники.
Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-29 280 осіб, методом ІФА - 12 440 осіб, експрес-тестами - 25 844 особи.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 193 367 осіб, з них 2 006 918 одужали, летальних випадків - 50 067.
Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 виявили у 3395 осіб, госпіталізували 1 778 осіб.