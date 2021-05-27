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27 травня 2021, 08:54 3

COVID-19 в Україні: за добу одужало значно більше людей, ніж захворіло

27 травня 2021, 08:54 3
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 26 травня COVID-19 діагностували у 3509 осіб, 1402 пацієнти госпіталізували, зафіксовано 183 летальних випадки, 16 867 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 26 травня - 193 дитини та 82 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-29 280 осіб, методом ІФА - 12 440 осіб, експрес-тестами - 25 844 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 193 367 осіб, з них 2 006 918 одужали, летальних випадків - 50 067.

Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 виявили у 3395 осіб, госпіталізували 1 778 осіб.

ушпиталення МОЗ хвороба коронавірус пандемія

 
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