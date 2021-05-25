ЗНО 2021: в Україні сьогодні проведуть тестування з англійської мови

Фото: з відкритих джерел

В Україні сьогодні, 25 травня, відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови. Участь у тестуванні планують взяти 146 366 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде після вказаного часу, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Окрім того, потрібно пам'ятати, що ЗНО 2021 року проходитиме із дотриманням усіх протиепідемічних правил, адже в Україні діє запроваджений через коронавірус карантин.

Зокрема зазначається, що перед початком тестування всі учасники повинні пройти процедуру термометрії та ідентифікації.

Так, вхід на тестування буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, що учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката або документа, що посвідчує особу, а також у разі запізнення.

Нагадаємо, 24 травня в Україні пройшло ЗНО з іспанської, німецької, французької мов.