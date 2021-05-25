ВНО 2021: в Украине сегодня проведут тестирование по английскому языку

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В Украине сегодня, 25 мая, состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку. Участие в тестировании планируют принять 146 366 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Допуск участников к пунктам тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет после указанного времени, он не будет допущен к участию в ВНО.

Кроме того, нужно помнить, что ВНО 2021 года будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

В частности отмечается, что перед началом тестирования все участники должны пройти процедуру термометрии и идентификации.

Так, вход на тестирование будет разрешен только при наличии таких документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен до пункта проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также при опоздании.

Напомним, 24 мая в Украине прошло ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам.