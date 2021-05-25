11:47  25 мая
НАПК направило в суд протоколы на двух нардепов из ОПЗЖ
11:29  25 мая
В Ужгороде обнаружили иностранца из санкционного списка СНБО
08:11  25 мая
Сутки в ООС: боевики применили ракетный комплекс против мирных жителей
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 09:16 38

ВНО 2021: в Украине сегодня проведут тестирование по английскому языку

25 мая 2021, 09:16 38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине сегодня, 25 мая, состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку. Участие в тестировании планируют принять 146 366 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Допуск участников к пунктам тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет после указанного времени, он не будет допущен к участию в ВНО.

Кроме того, нужно помнить, что ВНО 2021 года будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

В частности отмечается, что перед началом тестирования все участники должны пройти процедуру термометрии и идентификации.

Так, вход на тестирование будет разрешен только при наличии таких документов:

  • оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен до пункта проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также при опоздании.

Напомним, 24 мая в Украине прошло ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам.

ВНО студент дети образование школа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua