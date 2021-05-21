Поліція вилучила понад $3,2 мільйона "общака" у "злодіїв в законі"

Фото: Нацполіція

Правоохоронцями під час обшуків у затриманих "злодіїв в законі" Умки та Лаши Свана було вилучено понад $3,2 мільйона так званого злочинного "общака"

Як передає RegioNews, про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Вилучені кошти є так званим злочинним "общаком", збір та розподіл якого контролювали "злодії в законі" Умка та Лаша Сван", - йдеться у повідомленні.

Крім понад 3,2 млн доларів у різній валюті, поліцейські вилучили елітні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць ювелірних виробів.

У Нацполіції зазначили, що у разі доведення вини, "злодіям в законі" може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.