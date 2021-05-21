Полиция изъяла более $3,2 миллиона "общака" у "воров в законе"

Фото: Нацполиция

Правоохранителями во время обысков у задержанных "воров в законе" Умки и Лаши Свана было изъято более $3,2 миллиона так называемого преступного "общака"

Как передает RegioNews, об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Изъятые средства являются так называемым преступным "общаком", сбор и распределение которого контролировали "воры в законе" Умка и Лаша Сван", - говорится в сообщении.

Кроме более 3,2 млн долларов в разной валюте, полицейские изъяли элитные транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ювелирных изделий.

В Нацполиции отметили, что в случае доказательства вины, "ворам в законе" может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния.