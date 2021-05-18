Слідчі викрили незаконне привласнення 1 млн грн на підприємстві "Укрзалізниці"

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Слідчі Нацполіції викрили незаконне заволодіння понад 1 млн грн підприємства, засновником якого є Акціонерне товариство "Укрзалізниця". Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що службові особи підприємства, діючи за попередньою змовою із керівниками кількох суб’єктів господарювання, закупляли за завищеними цінами комплектуючі для ремонту локомотивних швидкостемірів.

Придбані деталі були неякісні та непридатні до використання. За такою схемою фігуранти заволоділи понад мільйоном гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, 17 травня, в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях товариства, підприємств-постачальників та за місцями проживання фігурантів.

У результаті було вилучено документацію щодо закупівлі комплектуючих, яка підтверджує протиправну діяльність фігурантів. За даним фактом розслідують провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, 17 травня працівники Національної поліції проводять слідчі дії на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод”.