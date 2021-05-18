15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
11:13  18 травня
У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
08:11  18 травня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 13:14 254

Слідчі викрили незаконне привласнення 1 млн грн на підприємстві "Укрзалізниці"

18 травня 2021, 13:14 254
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчі Нацполіції викрили незаконне заволодіння понад 1 млн грн підприємства, засновником якого є Акціонерне товариство "Укрзалізниця". Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що службові особи підприємства, діючи за попередньою змовою із керівниками кількох суб’єктів господарювання, закупляли за завищеними цінами комплектуючі для ремонту локомотивних швидкостемірів.

Придбані деталі були неякісні та непридатні до використання. За такою схемою фігуранти заволоділи понад мільйоном гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, 17 травня, в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях товариства, підприємств-постачальників та за місцями проживання фігурантів.

У результаті було вилучено документацію щодо закупівлі комплектуючих, яка підтверджує протиправну діяльність фігурантів. За даним фактом розслідують провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, 17 травня працівники Національної поліції проводять слідчі дії на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод”.

Укрзализныця розслідування слідство корупція підприємство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua