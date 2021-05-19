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В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"
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19 травня 2021, 08:11 13

В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"

19 травня 2021, 08:11 13
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, бойовики стріляли з гранатометів та мінометів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Донбас війна військова техніка бойовики обстріли

 
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