В ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші"

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Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, бойовики стріляли з гранатометів та мінометів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.