08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
09:42  17 травня
Негода в Україні: знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях
08:11  17 травня
На Донбасі за добу зафіксували 15 порушень: окупанти гатили з усіх видів озброєнь
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 09:42 8

Негода в Україні: знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях

17 травня 2021, 09:42 8
Читайте также на русском языке
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07:00 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишилися населені пункти в Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2 областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження через грози.

негода Україна електрика вітер ДСНС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram