Негода в Україні: знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Станом на 07:00 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.
Без світла залишилися населені пункти в Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2 областях.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження через грози.
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