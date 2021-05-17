Негода в Україні: знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Фото: з відкритих джерел

В Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07:00 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишилися населені пункти в Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2 областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження через грози.