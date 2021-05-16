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16 травня 2021, 19:04

У Києві пасажир стріляв у водія автобуса

16 травня 2021, 19:04
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Конфлікт виник через телефонні розмови у салоні
Конфлікт виник через телефонні розмови у салоні
Фото патрульної поліції Києва
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У столиці патрульні затримали чоловіка, який спричинив вогнепальне поранення в груди водію автобуса.

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія.

Патрульні взялися переслідувати ймовірного стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер, - повідомляють патрульні.

Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.

Водія госпіталізували до лікарні з пораненням в груди.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Як повідомлялося, учора в столиці в нічному клубі сталася бійка зі стріляниною. Внаслідок інциденту постраждав охоронець закладу.

стрілянина Київ поліція автобус поранення зброя

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