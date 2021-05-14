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14 травня 2021, 17:42 662

У Чернігові патрульний застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем

14 травня 2021, 17:42 662
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Чоловік погрожував вбити співмешканку
Чоловік погрожував вбити співмешканку
Фото з відкритих джерел
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У Чернігові патрульні поліцейські застрелили 45-річного чоловіка, який ішов на них із ножами.

Як пише RegioNews, про це "Укрінформу" повідомив речник патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко.

Два екіпажі патрульної поліції приїхали на виклик. З'ясувалося, що чоловік погрожував співмешканці вбивством. Коли правоохоронці потрапили до помешкання, то чоловік тримав в руках два ножі. На прохання покласти зброю, зловмисник пішов з ножами на поліцейських. Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.

Викликані на місце лікарі "швидкої" близько години намагалися реанімувати пораненого, однак врятувати його життя не змогли.

Керівництво патрульної поліції ініціювало службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям співробітників. Про інцидент повідомлено в прокуратуру.

Нагадаємо, полковнику поліції на Сумщині вручили підозру за спробу вбивства лише через три роки після замаху.

Україна стрілянина поліція патруль правоохоронці

 
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