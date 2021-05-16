10:38  16 травня
В Україні зафіксовано 3620 нових випадків COVID-19
16:41  15 травня
Ляшко зробив заяву щодо свого призначення на посаду очільника МОЗ
18:40  16 травня
Доба на Донбасі: 4 обстріли, з них двічі – біля Новотошківського
UA | RU
UA | RU
16 травня 2021, 17:45 10

На завтра в Україні оголошено штормове попередження

16 травня 2021, 17:45 10
Читайте также на русском языке
Погода погіршиться: синоптики розповіли, де
Погода погіршиться: синоптики розповіли, де
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження через гроз

Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Штормове попередження на завтра оголосили і в Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.

Як повідомлялося, також у більшості регіонів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликали не розводити багаття в жарку погоду і дотримуватися правил пожежної безпеки.

погода небезпека ДСНС Синоптики штормове попередження

До України йдуть дощі та грози
13 травня 2021, 18:13
На Вінниччині за добу сталося шість лісових пожеж
12 травня 2021, 13:41
На Житомирщині смерч пошкодив 20 гектарів лісу
07 травня 2021, 18:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram