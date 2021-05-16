На завтра в Україні оголошено штормове попередження

Погода погіршиться: синоптики розповіли, де

Погода погіршиться: синоптики розповіли, де

Фото з відкритих джерел

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження через гроз

Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Штормове попередження на завтра оголосили і в Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.

Як повідомлялося, також у більшості регіонів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликали не розводити багаття в жарку погоду і дотримуватися правил пожежної безпеки.