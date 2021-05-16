На завтра в Украине объявлено штормовое предупреджение

Погода ухудшится: синоптики рассказали, где

Погода ухудшится: синоптики рассказали, где

Фото из открытых источников

В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение из-за гроз

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передаёт RegioNews.

По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.

Как сообщалось, также в большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности.