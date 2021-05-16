На завтра в Украине объявлено штормовое предупреджение
Погода ухудшится: синоптики рассказали, где
Погода ухудшится: синоптики рассказали, где
В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение из-за гроз
Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передаёт RegioNews.
По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.
Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.
Как сообщалось, также в большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности.
В Украину идут дожди и грозыВсе новости »
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