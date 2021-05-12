На Вінниччині за добу сталося шість лісових пожеж

До ліквідації пожеж залучалося 24 рятувальники та чотири одиниці спецтехніки

До ліквідації пожеж залучалося 24 рятувальники та чотири одиниці спецтехніки

Фото: ДСНС

На Вінниччині за минулу добу, 11травня, сталося шість пожеж в екосистемах. Вогнем знищено близько 4 га сухого настилу.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Вінницькій області.

Загоряння сухої рослинності рятувальники ліквідували у Гайсинському (Чечельницькому) та Тульчинському (Томашпільському) районах області. До ліквідації пожеж від ДСНС залучалося 24 осіб особового складу та чотири одиниці спецтехніки.

Бійці ДСНС закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожеж в природних екосистемах.

Спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню", - підкреслили у службі порятунку.

Нагадаємо, у квітні кількість пожеж в екосистемах Луганщини зросла у 16 разів. Рятувальники гасили пожежі на площі понад 125 гектарів.