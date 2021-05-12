15:19  12 травня
Уряд створив Бюро економічної безпеки: які основні завдання відомства
16:06  12 травня
Данілов назвав ознаку, за якою будуть зараховувати до списку олігархів
15:44  12 травня
Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 травня 2021, 13:41 22

На Вінниччині за добу сталося шість лісових пожеж

12 травня 2021, 13:41 22
Читайте также на русском языке
До ліквідації пожеж залучалося 24 рятувальники та чотири одиниці спецтехніки
До ліквідації пожеж залучалося 24 рятувальники та чотири одиниці спецтехніки
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Вінниччині за минулу добу, 11травня, сталося шість пожеж в екосистемах. Вогнем знищено близько 4 га сухого настилу.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Вінницькій області.

Загоряння сухої рослинності рятувальники ліквідували у Гайсинському (Чечельницькому) та Тульчинському (Томашпільському) районах області. До ліквідації пожеж від ДСНС залучалося 24 осіб особового складу та чотири одиниці спецтехніки.

Бійці ДСНС закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожеж в природних екосистемах.

Спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню", - підкреслили у службі порятунку.

Нагадаємо, у квітні кількість пожеж в екосистемах Луганщини зросла у 16 разів. Рятувальники гасили пожежі на площі понад 125 гектарів.

ліс пожежа рятувальники ДСНС природа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua