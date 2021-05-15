В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

Умерли за минувшие сутки 322 человека

Умерли за минувшие сутки 322 человека

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).

Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.