10:41  15 мая
В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19
15:41  14 мая
Комитет Рады рекомендует депутатам ликвидировать "Укроборонпром"
10:04  15 мая
Сутки в ООС: боевики 11 раз сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 мая 2021, 10:41

В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

15 мая 2021, 10:41
Читайте також українською мовою
Умерли за минувшие сутки 322 человека
Умерли за минувшие сутки 322 человека
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине 14 мая обнаружили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).

Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.

коронавирус Украина болезнь Минздрав Максим Степанов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram