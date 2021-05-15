В Украине почти 7 тысяч новых случаев COVID-19
Умерли за минувшие сутки 322 человека
Умерли за минувшие сутки 322 человека
В Украине 14 мая обнаружили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.
За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).
Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.
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