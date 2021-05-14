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14 травня 2021, 13:57 5

У МОЗ сказали, скільки в Україні є COVID-вакцин для щеплення другою дозою

14 травня 2021, 13:57 5
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Йдеться про препарат AstraZeneca
Йдеться про препарат AstraZeneca
Фото з відкритих джерел
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В Україні для повторної вакцинації від коронавірусу препарату AstraZeneca залишили 26 тисяч доз.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Наприкінці травня частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення).

"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.

Раніше повідомлялося, що в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca.

коронавірус Україна вакцина МОЗ щеплення

 
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