У МОЗ сказали, скільки в Україні є COVID-вакцин для щеплення другою дозою
В Україні для повторної вакцинації від коронавірусу препарату AstraZeneca залишили 26 тисяч доз.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Наприкінці травня частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення).
"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.
Раніше повідомлялося, що в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca.