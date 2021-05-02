Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу" й поранили українського військового
У суботу, 1 травня, російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.
Противник відкривав вогонь біля населеного пункту Шуми, Південне та поблизу Пісків.
Неподалік населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Біля Водяного збройні формування РФ застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових", - повідомили у штабі.
Зазначається, що постраждалий від обстрілів військовослужбовець госпіталізований, його стан задовільний. На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 травня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 1, 2021
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню.