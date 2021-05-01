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01 травня 2021, 16:30 3

Україна домовилася про поставки ще 10 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

01 травня 2021, 16:30 3
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Поставки вакцини очікуються до кінця поточного року
Поставки вакцини очікуються до кінця поточного року
Рixabay
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Україна домовилася про ще один контракт із Pfizer. Буде доставлено ще 10 млн доз вакцини.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Поставки вакцини очікуються до кінця поточного року.

"Ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту - 500 тис. доз - Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз - у третьому кварталі (липень-вересень), решта - 15 млн доз - у четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. 18 квітня українцям почали робити щеплення цим препаратом.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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