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01 мая 2021, 16:30 1

Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

01 мая 2021, 16:30 1
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Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года
Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года
Рixabay
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Украина договорилась о еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года.

"Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer. 18 апреля украинцам начали прививаться этим препаратом.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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