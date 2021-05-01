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Боевики на Донбассе снова ранили украинского воина
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01 мая 2021, 10:05 6

Боевики на Донбассе снова ранили украинского воина

01 мая 2021, 10:05 6
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Всего за минувшие сутки был нарушен шесть раз режим прекращения огня
Всего за минувшие сутки был нарушен шесть раз режим прекращения огня
Фото из открытых источников
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В пятницу, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. В субботу, 1 мая, оккупанты дважды обстреляли силы ВСУ и ранили нашего воина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС

Противник открывал огонь неподалеку Красногоровки, вблизи поселка Пески и в пригороде Авдеевки.

Также были зафиксированы обстрелы в районе населенного пункта Широкино. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил за минувшие сутки не было.

По состоянию на 7 часов утра 1 мая зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск: недалеко от населенного пункта Новгородское и в районе Водяного - там враг, применив беспилотный летательный аппарат, сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Напомним, 29 апреля на Донбассе было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня оосийско-оккупационными войсками.

Украина война оружие военные обстрелы

 
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