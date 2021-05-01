Боевики на Донбассе снова ранили украинского воина

Всего за минувшие сутки был нарушен шесть раз режим прекращения огня

Всего за минувшие сутки был нарушен шесть раз режим прекращения огня

Фото из открытых источников

В пятницу, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. В субботу, 1 мая, оккупанты дважды обстреляли силы ВСУ и ранили нашего воина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС

Противник открывал огонь неподалеку Красногоровки, вблизи поселка Пески и в пригороде Авдеевки.

Также были зафиксированы обстрелы в районе населенного пункта Широкино. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил за минувшие сутки не было.

По состоянию на 7 часов утра 1 мая зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск: недалеко от населенного пункта Новгородское и в районе Водяного - там враг, применив беспилотный летательный аппарат, сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Напомним, 29 апреля на Донбассе было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня оосийско-оккупационными войсками.