В Украине COVID-прививки получили еще более 20 тысяч человек

Все прививки были первой дозой

Все прививки были первой дозой

Рixabay

В Украине 27 апреля вакцинировали от коронавируса еще 19 590 человек. Все прививки были первой дозой.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.

Больше всего прививок было сделано во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего вакцинировали за вчера в Кировоградской области-92.

Вакцинация проводилась тремя препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

С начала кампании в Украине (24 февраля) первую дозу Сovid-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.

Напомним, в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации.