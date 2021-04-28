В Украине COVID-прививки получили еще более 20 тысяч человек
Все прививки были первой дозой
Все прививки были первой дозой
В Украине 27 апреля вакцинировали от коронавируса еще 19 590 человек. Все прививки были первой дозой.
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.
Больше всего прививок было сделано во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего вакцинировали за вчера в Кировоградской области-92.
Вакцинация проводилась тремя препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).
С начала кампании в Украине (24 февраля) первую дозу Сovid-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.
Напомним, в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса