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28 апреля 2021, 10:11 3

В Украине COVID-прививки получили еще более 20 тысяч человек

28 апреля 2021, 10:11 3
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Все прививки были первой дозой
Все прививки были первой дозой
Рixabay
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В Украине 27 апреля вакцинировали от коронавируса еще 19 590 человек. Все прививки были первой дозой.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19.

Больше всего прививок было сделано во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего вакцинировали за вчера в Кировоградской области-92.

Вакцинация проводилась тремя препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

С начала кампании в Украине (24 февраля) первую дозу Сovid-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.

Напомним, в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации.

коронавирус Украина вакцина РНБО вакцинация

 
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