В Украине почти 10 тыс. новых COVID-больных: в каких областях больше всего

Умер вчера от коронавируса 441 человек

Умер вчера от коронавируса 441 человек

Рixabay

За прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 623 человека;

летальных исходов - 441;

выздоровело-20 062 человека.

27 апреля в Украине сделали 99 112 тестирований в сутки: в частности методом ПЦР-43 841, методом ИФА-15 489, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 047 838 человек, выздоровел – 1 616 891 человек, а умерло – 43 391 гражданина.;

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г Киев (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях", - сообщил министр.

9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, April 27, 2021

Напомним, в Украине за 26 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, госпитализировали 1 650 больных, 6910 человек выздоровели. Всего за сутки провели 72 239 тестирований на коронавирус.