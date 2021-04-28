В Украине почти 10 тыс. новых COVID-больных: в каких областях больше всего
За прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.
В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 623 человека;
- летальных исходов - 441;
- выздоровело-20 062 человека.
27 апреля в Украине сделали 99 112 тестирований в сутки: в частности методом ПЦР-43 841, методом ИФА-15 489, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 047 838 человек, выздоровел – 1 616 891 человек, а умерло – 43 391 гражданина.;
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г Киев (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях", - сообщил министр.
9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Tuesday, April 27, 2021
Напомним, в Украине за 26 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, госпитализировали 1 650 больных, 6910 человек выздоровели. Всего за сутки провели 72 239 тестирований на коронавирус.