В Україні хочуть змінити вимоги для майбутніх отримувачів субсидій

Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України

Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України

Фото з відкритих джерел

В Україні хочуть внести зміни до декларації на отримання житлової субсидії. За новими правилами, потрібно буде вказувати депозити та купівлю валюти.

Про це пише RegioNews з посиланням на Федерацію профспілок України

Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Декларацію планують доповнити такими пунктами:

Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому українцям зменшили субсидії.