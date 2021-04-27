В Україні хочуть змінити вимоги для майбутніх отримувачів субсидій
Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України
Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України
В Україні хочуть внести зміни до декларації на отримання житлової субсидії. За новими правилами, потрібно буде вказувати депозити та купівлю валюти.
Про це пише RegioNews з посиланням на Федерацію профспілок України
Документ зі змінами розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Декларацію планують доповнити такими пунктами:
- Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
- Відомості про наявність коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.
Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років. Зараз же потрібно вказувати автомобіль старше 15 років. Також залишається чинним пункт щодо сплати аліментів та відсутності заборгованості за ними.
Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому українцям зменшили субсидії.
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