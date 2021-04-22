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На Донбасі зафіксували 8 порушень режиму "тиші": ніхто з військових не постраждав
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22 квітня 2021, 08:11 60

На Донбасі зафіксували 8 порушень режиму "тиші": ніхто з військових не постраждав

22 квітня 2021, 08:11 60
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Бойовики стріляли із мінометів 82-го та 120-го калібру
Бойовики стріляли із мінометів 82-го та 120-го калібру
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів. В районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС Донбас війна військова техніка обстріл

 
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