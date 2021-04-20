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20 квітня 2021, 12:58 5

Стало відомо, чи зможуть ФОПи у регіонах, де послабили карантин, отримати 8 тис. грн допомоги

20 квітня 2021, 12:58 5
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Фото з відкритих джерел
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Фізичні особи - підприємці і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати за 8 тисяч гривень компенсації за карантин.

Як повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, гроші можна буде отримати один раз у 2021 році, пише RegioNews.

"Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження "червоної зони" саме державною комісією", - сказав він.

Як зазначив Музиченко, тому регіони, які в лютому-березні увійшли в "червоні зони", але сьогодні вони звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч.

Україна карантин допомога гроші ФОП

 
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