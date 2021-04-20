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20 апреля 2021, 12:58 5

Стало известно, смогут ли предприниматели в регионах, где ослабили карантин, получить 8 тыс. грн помощи

20 апреля 2021, 12:58 5
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Фото из открытых источников
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Физические лица - предприниматели и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить за 8 тысяч гривен компенсации за карантин.

Как сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, деньги можно будет получить один раз в 2021 году, пишет RegioNews.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или есть введены карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - сказал он.

Как отметил Музыченко, поэтому регионы, которые в феврале-марте вошли в "красные зоны", но сегодня они оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".

Напомним, ранее Зеленский призвал предпринимателей регистрироваться в "Дие", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч.

Украина карантин помощь деньги ФОП

 
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