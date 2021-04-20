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20 квітня 2021, 10:01 4

Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали більше 12 тисяч осіб

20 квітня 2021, 10:01 4
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Щеплення проводилися 232 мобільними бригадами по імунізації і 360 пунктами вакцинації
Щеплення проводилися 232 мобільними бригадами по імунізації і 360 пунктами вакцинації
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу 19 квітня в Україні щеплено проти коронавірусу 12 144 людини, це на 10 691 більше, ніж напередодні. З початку вакцинальної кампанії щеплення отримав 462 791 українець.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12 144 людини щеплені проти COVID-19 за 19 квітня. 462 791 людина щеплена з початку кампанії зі щеплення, з них отримали 1 дозу - 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомив міністр.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили у Львівській (1 770) області, Києві (821) і Запорізькій (806) області, найменше - у Сумській (137), Миколаївській (210), Закарпатській (211) і Луганській (230) областях.

Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 473 989 осіб.

Нагадаємо, 16 квітня у Львівській області помер чоловік віком 63 роки, який напередодні вакцинувався препаратом від COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

вакцинація коронавірус пандемія МОЗ щеплення

 
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