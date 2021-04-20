Вакцинация в Украине: за сутки прививки получили более 12 тысяч человек

Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации

Прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки 19 апреля в Украине привито против коронавируса 12 144 человека, это на 10 691 больше, чем накануне. С начала вакцинальной кампании прививку получил 462 791 украинец.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 144 человека привиты против COVID-19 за 19 апреля. 462 791 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - сообщил министр.

Больше всего за прошедшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 770) области, Киеве (821) и Запорожской (806) области, меньше всего - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.

По состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.

Напомним, 16 апреля во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 года, накануне вакцинировался препаратом от COVID-19 AstraZeneca/Covishield.