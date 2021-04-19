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19 апреля 2021, 14:50 4

В ТКГ считают, что на востоке Украины до сих пор действует "режим тишины"

19 апреля 2021, 14:50 4
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На Донбассе почти ежедневно гибнут украинские военные
На Донбассе почти ежедневно гибнут украинские военные
Фото из открытых источников
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На Донбассе до сих пор сохраняется режим тишины, однако каждый день происходят грубейшие нарушения.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала НАШ, передает RegioNews.

"на Прошлой неделе были консультации. Главным результатом является то, что стороны договорились проработать дополнительный механизм усиления контроля за режимом прекращения огня", — подчеркнул он.

По его словам, следующие консультации состоятся 27-28 апреля.

в настоящее время на Донбассе все еще сохраняется режим тишины, однако с сильными нарушениями, считает Арестович.

"Режим тишины существует, существуют грубые его нарушения почти ежедневно, к сожалению. Мы хотим вернуться к состоянию, которое было в первые месяцы после его провозглашения. Для этого обе стороны настаивают на совершенствовании механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня", — подчеркнул Арестович.

Напомним, в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

Донбасс Украина война нарушения алексей арестович

 
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