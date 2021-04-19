Стало відомо ім'я військового, який загинув 18 квітня на Донбасі
У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава.
Про це повідомила Закарпатська ОДА, пише RegioNews.
Зазначається, що 18 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
"Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.