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Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
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19 квітня 2021, 11:16 21

Стало відомо ім'я військового, який загинув 18 квітня на Донбасі

19 квітня 2021, 11:16 21
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Він отримав осколкове поранення
Він отримав осколкове поранення
Фото: 128 ОГШБР ЗСУ
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У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава.

Про це повідомила Закарпатська ОДА, пише RegioNews.

Зазначається, що 18 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

"Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

Донбас Україна війна убивство смерті

 
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