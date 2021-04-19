Стало известно имя военного, погибшего 18 апреля на Донбассе
В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.
Об этом сообщила Закарпатская ОГА, пишет RegioNews.
Отмечается, что 18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.
"В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 апреля зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.