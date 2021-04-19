08:59  19 апреля
В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  19 апреля
Ранения не совместимые с жизнью: на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2021, 11:16 21

Стало известно имя военного, погибшего 18 апреля на Донбассе

19 апреля 2021, 11:16 21
Читайте також українською мовою
Он получил осколочное ранение
Он получил осколочное ранение
Фото: 128 ОГШБР ВСУ
Читайте також
українською мовою

В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.

Об этом сообщила Закарпатская ОГА, пишет RegioNews.

Отмечается, что 18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

"В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Донбасс Украина война убийство смерти

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram