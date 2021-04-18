Сутки на Донбассе: враг совершил пять обстрелов

Потерь и ранений среди украинских защитников нет

Потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото из открытых источников

От начала суток 18 апреля зафиксированы 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews посиланням на штаб ООС.

в Частности, вблизи Водяного на Донетчине противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатівки и Авдеевки враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектара территории и передали на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 18 апреля 2021 года Слава... Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, April 18, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля в зоне ООС на Донбассе зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.