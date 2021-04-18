10:30  18 апреля
В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине
12:57  18 апреля
За каждого больного с Covid-19 НСЗУ платит почти 45 тысяч гривен
19:00  18 апреля
Сутки на Донбассе: враг совершил пять обстрелов
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2021, 19:00 5

Сутки на Донбассе: враг совершил пять обстрелов

18 апреля 2021, 19:00 5
Читайте також українською мовою
Потерь и ранений среди украинских защитников нет
Потерь и ранений среди украинских защитников нет
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

От начала суток 18 апреля зафиксированы 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews посиланням на штаб ООС.

в Частности, вблизи Водяного на Донетчине противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатівки и Авдеевки враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектара территории и передали на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 18 апреля 2021 года Слава...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, April 18, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля в зоне ООС на Донбассе зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрелы военные

Для строительства аэропорта на Донбассе потребуется 9 миллиардов гривен – Мининфраструктуры
18 апреля 2021, 15:59
На Буковине на службе пограничник совершил самоубийство
18 апреля 2021, 11:57
На Донбассе зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций
18 апреля 2021, 09:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram