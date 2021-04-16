Аварія під Харковом: одна людина загинула, троє госпіталізовані

Троє чоловіків отримали травми середньої важкості

Троє чоловіків отримали травми середньої важкості

Фото: ДСНС

У Чугуївському районі Харківської області зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106 і Renault. В результаті ДТП загинув 19-річний водій ВАЗ, ще троє чоловіків - другий водій та пасажири обох машин були госпіталізовані.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.

На номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на 544-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський у Чугуївському районі Харківської області. Зіткнулись 2 легкові автомобілі: ВАЗ-2106 та Renault Logan", - йдеться у повідомленні.

В результаті зіткнення загинув водій автомобілю ВАЗ, чоловік 2002 р.н. Ще три чоловіки (пасажир ВАЗ, водій та пасажир Renault) отримали травми середньої важкості. Бригадою швидкої медичної допомоги їх було госпіталізовано до 4-ї лікарні міста Харкова.

Для вилучення тіла загиблого водія до місця події були викликані рятувальники на автомобілі САРМ.

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.