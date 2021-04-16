08:59  16 квітня
Коронавірус в Україні: за добу понад 17 тисяч нових випадків зараження
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 10:12 2545

Аварія під Харковом: одна людина загинула, троє госпіталізовані

16 квітня 2021, 10:12 2545
Читайте также на русском языке
Троє чоловіків отримали травми середньої важкості
Троє чоловіків отримали травми середньої важкості
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Чугуївському районі Харківської області зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106 і Renault. В результаті ДТП загинув 19-річний водій ВАЗ, ще троє чоловіків - другий водій та пасажири обох машин були госпіталізовані.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.

На номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на 544-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський у Чугуївському районі Харківської області. Зіткнулись 2 легкові автомобілі: ВАЗ-2106 та Renault Logan", - йдеться у повідомленні.

В результаті зіткнення загинув водій автомобілю ВАЗ, чоловік 2002 р.н. Ще три чоловіки (пасажир ВАЗ, водій та пасажир Renault) отримали травми середньої важкості. Бригадою швидкої медичної допомоги їх було госпіталізовано до 4-ї лікарні міста Харкова.

Для вилучення тіла загиблого водія до місця події були викликані рятувальники на автомобілі САРМ.

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.

ушпиталення ДТП події аварія область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram