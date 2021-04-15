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15 квітня 2021, 16:48 110

У Житомирі водій розтрощив огорожу дитсадка й втік

15 квітня 2021, 16:48 110
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Тепер його розшукує поліція
Тепер його розшукує поліція
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

У Житомирі водій вночі зніс огорожу дитячого садка і втік з місця злочину.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження - на ролику видно, як водій на дорозі намагається розвернутися, але не може впоратися з керуванням і в’їжджає в огорожу дитячого садочка. Від удару бетонна огорожа падає. Чоловік втік з місця пригоди.

Увага, розшукуємо свідків ДТП! Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Житомирській області розшукує автомобіль, який підозрюється у скоєнні ДТП з уїздом, що сталася 13 квітня 2021 року на вулиці Крошенська. У зв’язку з цим, звертаємося з проханням до громадян, які мають будь-яку інформацію про дану дорожньо-транспортну пригоду або місце перебування розшукуваного транспортного засобу, повідомити за номером 102. #ПорядокЦеТи #ДТП

Posted by Патрульна поліція Житомирської області on Thursday, April 15, 2021

Нині поліція розшукує злочинця, аби той відшкодував збитки, що завдані дошкільному закладу.

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.

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