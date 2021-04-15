У Житомирі водій розтрощив огорожу дитсадка й втік
У Житомирі водій вночі зніс огорожу дитячого садка і втік з місця злочину.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Інцидент зафіксували камери відеоспостереження - на ролику видно, як водій на дорозі намагається розвернутися, але не може впоратися з керуванням і в’їжджає в огорожу дитячого садочка. Від удару бетонна огорожа падає. Чоловік втік з місця пригоди.
Увага, розшукуємо свідків ДТП! Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Житомирській області розшукує автомобіль, який підозрюється у скоєнні ДТП з уїздом, що сталася 13 квітня 2021 року на вулиці Крошенська. У зв’язку з цим, звертаємося з проханням до громадян, які мають будь-яку інформацію про дану дорожньо-транспортну пригоду або місце перебування розшукуваного транспортного засобу, повідомити за номером 102. #ПорядокЦеТи #ДТПPosted by Патрульна поліція Житомирської області on Thursday, April 15, 2021
Нині поліція розшукує злочинця, аби той відшкодував збитки, що завдані дошкільному закладу.
Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.