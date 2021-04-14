Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 14 тисяч нових випадків
В Україні за 13 квітня COVID-19 діагностували у 14 553 людей, зафіксовано 467 летальних випадків, госпіталізували 5063 людини, 12 384 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
14 553 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 14 квітня. Серед захворілих - 612 дітей і 426 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 134 342 (зокрема методом ПЛР - 54 353, методом ІФА - 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 450).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) і Полтавській (900) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 887 338 осіб;
- одужало - 1 442 618 людини;
- летальних результатів - 38 225;
- проведено ПЛР-тестів - 8 770 753.
Нагадаємо, днями раніше COVID-19 діагностували у 11 680 осіб, зафіксовано 457 летальних випадків.