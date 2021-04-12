"Трубу Медведчука" виставлять на продаж

Вже є дві компанії, які претендують управляти нею

Вже є дві компанії, які претендують управляти нею

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Агентство з пошуку і менеджменту активів припинила прийом заявок для участі в конкурсі на керуючого частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", який раніше був підконтрольний народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і був націоналізований в рамках санкцій.

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