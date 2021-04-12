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12 квітня 2021, 17:37 10

"Трубу Медведчука" виставлять на продаж

12 квітня 2021, 17:37 10
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Вже є дві компанії, які претендують управляти нею
Вже є дві компанії, які претендують управляти нею
Фото з відкритих джерел
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Агентство з пошуку і менеджменту активів припинила прийом заявок для участі в конкурсі на керуючого частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", який раніше був підконтрольний народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і був націоналізований в рамках санкцій.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби АРМА, передає RegioNews.

Прийом документів завершився ще 9 квітня. У конкурсі візьмуть участь дві компанії.

"Наразі АРМА аналізує значний обсяг документів від потенційних управителів, оцінюючи коректність оформлення документів, відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, економічні пропозиції компаній, а також їх досвід та ділову репутацію на ринку", — говориться в повідомленні.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ за фінансування тероризму.

Ввечері 20 лютого президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

Нафтогаз Україна нафтопродуктопровід АРМА труба Медведчука

 
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