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12 апреля 2021, 17:37 11

"Трубу Медведчука" выставят на продажу

12 апреля 2021, 17:37 11
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Уже есть две компании, которые претендуют управлять ею
Уже есть две компании, которые претендуют управлять ею
Фото из открытых источников
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Агентство по поиску и менеджменту активов прекратила прием заявок для участия в конкурсе на управляющего частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", который ранее был подконтролен народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и был национализирован в рамках санкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АРМА, передает RegioNews.

Прием документов завершился еще 9 апреля. В конкурсе примут участие две компании.

"Сейчас АРМА анализирует значительный объем документов от потенциальных управителей, оценивая корректность оформления документов, соответствие участников квалификационным критериям, экономические предложения компаний, а также их опыт и деловую репутацию на рынке", — говорится в сообщении.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля, решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.

Нафтогаз Украина нефтепровод АРМА труба Медведчука

 
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