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12 квітня 2021, 15:59 570

На Прикарпатті чоловік влаштував самопідпал

12 квітня 2021, 15:59 570
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Він хотів накласти на себе руки
Він хотів накласти на себе руки
Фото з відкритих джерел
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У селі в Івано-Франківській області чоловік облив себе бензином та підпалив. Інцидент стався в неділю, 11 квітня.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Івано-Франківської ОДА.

За попередніми даними, чоловік хотів накласти на себе руки.

"Потерпілий з діагнозом термічні опіки 3-4 ступеня тяжкості голови, верхніх кінцівок, шиї, спини, грудної клітини, больовий шок 3-4 ступеня госпіталізований до Городенківської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік.

Україна Івано-Франківськ поліція Прикарпаття самоубивство

 
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