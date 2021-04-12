На Прикарпатті чоловік влаштував самопідпал
Він хотів накласти на себе руки
Він хотів накласти на себе руки
У селі в Івано-Франківській області чоловік облив себе бензином та підпалив. Інцидент стався в неділю, 11 квітня.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Івано-Франківської ОДА.
За попередніми даними, чоловік хотів накласти на себе руки.
"Потерпілий з діагнозом термічні опіки 3-4 ступеня тяжкості голови, верхніх кінцівок, шиї, спини, грудної клітини, больовий шок 3-4 ступеня госпіталізований до Городенківської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси