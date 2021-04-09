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09 квітня 2021, 14:02 2460

Катування на Черкащині: про підозру повідомили ще трьом правоохоронцям

09 квітня 2021, 14:02 2460
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Начальник відділу поліції приховував злочин, який вчинили його колеги
Начальник відділу поліції приховував злочин, який вчинили його колеги
Фото: Facebook
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За причетність до катування хлопця прокуратура повідомила про підозру начальнику та двом співробітникам одного із відділів поліції у Городищі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Під час досудового розслідування встановлена причетність ще двох працівників карного розшуку, які своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт, а також начальника відділу поліції, який не повідомив у компетентні органи про вчинення його підлеглими зазначених дій", - йдеться у повідомленні.

Так, одному зі співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання, іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення - за фактом приховування злочину.

Начальнику відділу поліції також повідомили підозру - за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими.

Раніше повідомлялось, що через підозру у катуванні відсторонено співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області. Розслідування ведуть у ДБР та Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

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