Катування на Черкащині: про підозру повідомили ще трьом правоохоронцям

Начальник відділу поліції приховував злочин, який вчинили його колеги

Начальник відділу поліції приховував злочин, який вчинили його колеги

Фото: Facebook

За причетність до катування хлопця прокуратура повідомила про підозру начальнику та двом співробітникам одного із відділів поліції у Городищі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Під час досудового розслідування встановлена причетність ще двох працівників карного розшуку, які своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт, а також начальника відділу поліції, який не повідомив у компетентні органи про вчинення його підлеглими зазначених дій", - йдеться у повідомленні.

Так, одному зі співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання, іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення - за фактом приховування злочину.

Начальнику відділу поліції також повідомили підозру - за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими.

Раніше повідомлялось, що через підозру у катуванні відсторонено співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області. Розслідування ведуть у ДБР та Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.