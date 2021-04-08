Коронавірус в Україні: у яких областях не перевищений рівень COVID-госпіталізацій
У Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем
У Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем
Станом на 8 квітня лише в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
У нормі, яка становить 60 на 100 тисяч населення, показник госпіталізацій тільки в Закарпатській (59,6), Кіровоградській (40,8), Луганській (58,5) і Херсонській (52,2) областях.
Дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 83,5% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (70,5%), Київській (78,3%), Львівській (72,9%), Миколаївській (73,7%), Одеській (70,6%), Сумській (65,6 %) і Хмельницькій (69%) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19.
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