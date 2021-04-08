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В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
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08 квітня 2021, 08:56 19

В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19

08 квітня 2021, 08:56 19
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Найбільше нових заражень виявили в Києві (1886) та Харківської області (1427)
Найбільше нових заражень виявили в Києві (1886) та Харківської області (1427)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 7 квітня COVID-19 діагностували у 19 419 осіб, зафіксовано 464 летальних випадки, госпіталізували 5092 хворих, 10 032 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

19 419 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 8 квітня. Зокрема, захворіли 766 дітей і 480 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 128 440 (у тому числі методом ПЛР - 57 996, методом ІФА - 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 797).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1886), Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) та Одеській (1142) і областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 803 998 осіб;
  • одужало - 1 383 883 особи;
  • летальних результатів - 35 962;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 514 631.

Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 діагностували у 15 415 осіб, зафіксований 481 летальний випадок.

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