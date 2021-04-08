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08 апреля 2021, 11:59 13

Коронавирус в Украине: в каких областях не превышен уровень COVID-госпитализаций

08 апреля 2021, 11:59 13
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В Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом
В Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом
Рixabay
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По состоянию на 8 апреля всего в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В норме, которая составляет 60 на 100 тысяч населения, показатель госпитализаций только в Закарпатской (59,6), Кировоградской (40,8), Луганской (58,5) и Херсонской (52,2) областях.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 83,5% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (70,5%), Киевской (78,3%), Львовской (72,9%), Николаевской (73,7%), Одесской (70,6%), Сумской (65,6 %) и Хмельницкой (69%) областях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине за сутки почти 500 летальных случаев от COVID-19.

коронавирус Украина карантин Минздрав больница

 
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