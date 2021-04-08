У Чернігові й Тернополі посилили карантин: перелік обмежень

08 квітня 2021

Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука

З усіх заявлених напрямків, в яких новий голова Івано-Франківської ОДА пообіцяв розвивати регіон, йому довелося зосередитися лише на боротьбі із пандемією COVID-19. А також на іншому, неназваному під ...