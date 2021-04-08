У Чернігові й Тернополі посилили карантин: перелік обмежень
Тернопіль і Чернігів переходять на посилений варіант карантину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міської ради Тернополя й Чернігова.
У Тернополі з 8 квітня запровадили такі обмеження:
- на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за додержанням карантинних заходів;
- робота ТРЦ заборонена;
- скасовані всі масові заходи, за винятком офіційних спортивних, які включені в Єдиний календарний план заходів України;
- всі богослужіння і інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.
У Чернігові з 8 квітня забороняється:
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відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);
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проведення релігійних заходів на площі менш як 10 квадратних метрів на кожного учасника (міський голова звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря);
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проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;
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відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
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перебування без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).
Нагадаємо, локдаун у Києві можуть продовжити до 10 травня.