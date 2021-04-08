08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 10:54 9

У Чернігові й Тернополі посилили карантин: перелік обмежень

08 квітня 2021, 10:54 9
Читайте также на русском языке
Посилені обмеження починають діяти з 8 квітня
Посилені обмеження починають діяти з 8 квітня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тернопіль і Чернігів переходять на посилений варіант карантину. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу міської ради Тернополя й Чернігова.

У Тернополі з 8 квітня запровадили такі обмеження:

  • на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за додержанням карантинних заходів;
  • робота ТРЦ заборонена;
  • скасовані всі масові заходи, за винятком офіційних спортивних, які включені в Єдиний календарний план заходів України;
  • всі богослужіння і інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.

У Чернігові з 8 квітня забороняється:

  • відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

  • проведення релігійних заходів на площі менш як 10 квадратних метрів на кожного учасника (міський голова звернувся до представників усіх релігійних конфесій з проханням перенести всі заходи за участю багатьох людей на відкрите повітря);

  • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

  • відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

  • перебування без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Нагадаємо, локдаун у Києві можуть продовжити до 10 травня.

коронавірус Україна карантин Чернігів Тернопіль

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram