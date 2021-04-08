В Чернигове и Тернополе усилили карантин: список ограничений
Тернополь и Чернигов переходят на усиленный вариант карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета Тернополя и Чернигова.
В Тернополе с 8 апреля ввели такие ограничения:
- на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мероприятий;
- работа ТРЦ запрещена;
- отменены все массовые мероприятия, за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
В Чернигове с 8 апреля запрещается:
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посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);
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проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием многих людей на открытый воздух);
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проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;
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посещение бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений независимо от форм собственности;
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нахождение без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и прочее).
Напомним, локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая.