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08 апреля 2021, 10:54 7

В Чернигове и Тернополе усилили карантин: список ограничений

08 апреля 2021, 10:54 7
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Усиленные ограничения начинают действовать с 8 апреля
Усиленные ограничения начинают действовать с 8 апреля
Фото из открытых источников
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Тернополь и Чернигов переходят на усиленный вариант карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета Тернополя и Чернигова.

В Тернополе с 8 апреля ввели такие ограничения:

  • на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мероприятий;
  • работа ТРЦ запрещена;
  • отменены все массовые мероприятия, за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
  • все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

В Чернигове с 8 апреля запрещается:

  • посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

  • проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием многих людей на открытый воздух);

  • проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

  • посещение бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений независимо от форм собственности;

  • нахождение без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и прочее).

Напомним, локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая.

коронавирус Украина карантин Чернигов Тернополь

 
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