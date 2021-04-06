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06 квітня 2021, 17:32 15

У Києві на вокзалах та в поїздах почали проводити карантинні рейди

06 квітня 2021, 17:32 15
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Були проінспектовані поїзди Бахмут - Львів, Київ - Харків та Бориспіль - Київ
Були проінспектовані поїзди Бахмут - Львів, Київ - Харків та Бориспіль - Київ
Фото: із відкритих джерел
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На вокзалах Києва та у залізничних поїздах працівники поліції та “Укрзалізниці” провели спеціальні рейди, щоб перевірити дотримання пасажирами вимог карантину.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

Відомо, що під час цих рейдів було проінспектовано поїзди №142 Бахмут-Львів, Інтерсіті+ №724 Київ-Харків, а також експрес №831 Бориспіль-Київ.

Правоохоронці обмежилися складанням лише одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, якій відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски яких були вдягнені неправильно", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниц” додали, що посилять контроль за дотриманням маскового режиму та інформування пасажирів про небезпеку коронавірусу на табло та екранах вокзалів, аудіосповіщеннями та безпосередньо у вагонах.

Укрзалізниця планує продовжити практику перевірочних рейдів поїздами та електричками із залученням Нацполіції та звертається до пасажирів із закликом не нехтувати правилами безпечних подорожей під час карантину”, - додали в компанії.

Нагадаємо, у Рівному за дотриманням карантину будуть слідкувати рейдові групи.

Київ карантин Укрзализныця поліція перевірки локдаун

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